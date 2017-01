Die Berliner Feuerwehr hat nach einem Brand in einer Gartenlaube im Stadtteil Heinersdorf einen Toten entdeckt.

Die Einsatzkräfte waren am Donnerstagnachmittag zu dem Feuer in der Kleingartenanlage «Grüne Wiese» gerufen worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Bei dem Toten handelt es sich vermutlich um den 74-Jährigen Nutzer der Gartenlaube. Die Brandursache war zunächst unklar.