Buch: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Sturz in Berlin-Buch lebensgefährlich verletzt worden.

Er musste am Donnerstagabend noch am Unfallort im Lindenberger Weg von einem Notarzt behandelt werden, bevor er nach Angaben der Polizei vom Freitag ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Der 39-Jährige war aus unbekannter Ursache in einer Kurve mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Gartenzaun geprallt. Danach wurde er gegen einen Altkleidercontainer geschleudert und blieb lebensgefährlich verletzt am Boden liegen.