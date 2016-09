Zeiss-Großplanetarium öffnet nach Modernisierung mit neuen Attraktionen

Der Griff nach den Sternen ist wieder möglich: Nach zweijähriger Sanierung und Modernisierung öffnet das Zeiss-Großplanetarium in Berlin ab Donnerstag wieder für Besucher.

Zur Eröffnung läuft unter anderem das neue Programm «Sternzeit», eine Reise durch die wechselvolle Astronomiegeschichte Berlins, teilte das Planetarium am Dienstag mit. Den Sternenhimmel können Besucher nun digital und in 3D in der Kuppel bestaunen. Bis zur Schließung klackerten hier noch Dia-Projektoren. Computeranimationen geben nun Einblicke in die Geburt und den Tod der Sterne, dreidimensionale Flüge erlauben die Erkundung der Planetenoberflächen und in Zeitraffer wird die Kollision ganzer Galaxien simuliert.