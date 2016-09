Gleimtunnel nach Unwetter: Unklare Besitzverhältnisse verzögern Aufräumarbeiten

Der nach einem starken Unwetter durch Wassermassen und an die Wand gedrückte Fahrzeuge schwer beschädigte Gleimtunnel bleibt weiter gesperrt.

Eigentlich sollten die Reparaturarbeiten am Gleimtunnel heute starten. Dafür muss allerdings die Standsicherheit geprüft werden, da Fundamente Schaden genommen haben könnten durch die Wassermassen und die zusammengeschobenen Fahrzeuge. Dafür hat der Bezirk die Baupläne der Brücke von der Deutschen Bahn angefragt. Erst dann könne man die Brücke laut Kirchner mit Hilfe der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung von einem Experten begutachten lassen und die nötigen Sanierungsarbeiten in Auftrag geben.

Bezirk repariert Straßenschäden

Die Straßenschäden sind deutlich sichtbar. Gegenüber dem Tagesspiegel hat das Grünflächenamt von Mitte, das für Wedding zuständig ist, mitgeteilt, dass das Großpflaster an vier Stellen unterspült worden sei. Dort sei die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. Der Bezirk wolle am Mittwoch mit den Reparaturarbeiten beginnen.

Baustadtrat Kirchner rechnet damit, dass der Gleimtunnel in der nächsten Woche wieder geöffnet werden könne.