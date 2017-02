dpa

Neukölln: Unbekannte stoßen Mann U-Bahn-Treppe herunter

Wieder ist ein Passant in einem Berliner U-Bahnhof unvermittelt angegriffen worden - und wieder auf der Strecke der U8. Ein Unbekannter schubste einen 62-Jährigen am Dienstagabend eine Treppe herunter. Der Mann stürzte die Stufen am Bahnhof Boddinstraße hinab und liegt nun verletzt im Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zeugen berichteten demnach, dass zwei Männer an dem 62-Jährigen vorbeigerannt seien - einer habe den Passanten geschubst. Dann entkamen die beiden.

Welche Art von Verletzungen sich der Mann zuzog, war der Polizei zunächst nicht bekannt. Ob es Video-Aufnahmen von dem Vorfall gibt, wird nach Angaben einer Sprecherin noch ermittelt.

Zuletzt war eine ganze Reihe von Angriffen aus der Berliner U-Bahn publik geworden - betroffen war häufig die Linie U8 in Kreuzberg und Neukölln. Erst am vergangenen Wochenende wurde ein Mann mit Pfefferspray attackiert, nachdem er Jugendliche gebeten hatte, ihre Musik leiser zu stellen. Bundesweit hatte Ende vergangenen Jahres ein Tritt in den Rücken einer jungen Frau für Empörung gesorgt. Der mutmaßliche Täter war im Dezember geschnappt worden. Der Tritt war von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 8. Februar 2017 13:51 Uhr

