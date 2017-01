Stickstoffdioxid bleibt Hauptproblem in der Berliner Luft

Berliner atmen in mehreren Bezirken weiterhin zu viel gefährliches Stickstoffdioxid ein.

An sechs Messstationen an Hauptverkehrsachsen überschritten die Werte 2016 im Jahresmittel den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Auswertung des Umweltbundesamtes (UBA) hervorgeht. Die stärkste Belastung wurde gemessen an den Neuköllner Stationen Silbersteinstraße (52 Mikrogramm pro Kubikmeter) und Karl-Marx-Straße (51) sowie nahe dem Bahnhof Zoo am Hardenbergplatz (51). Vor allem für Asthmatiker sind die Konzentrationen laut UBA ein Problem, aber auch Pflanzen und Böden können Schaden nehmen.