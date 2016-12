dpa

Silvester 2017 in Berlin: Die Zeit, in der nervige Böller die Bevölkerung in Neukölln terrorisieren und in der ich mir manchmal die Adler aus "Herr der Ringe" wünsche. Mein Trampelpfad: Die Berlin Kolumne #5

Silvester steht vor der Tür: 2016 neigt sich dem Ende entgegen und in Berlin bereiten wir uns langsam auf das neue Jahr 2017 vor. Angesichts der Geschehnisse in diesem Jahr ist "Fuck you 2016" vielerorts das Motto dieser Tage. Sollte einem jedoch der Abschied von 2016 schwer fallen, so kann man zum Jahresabschluss nach Neukölln gehen und sich aus allen Himmelsrichtungen mit Böllern bewerfen lassen. Aber was hat das nun alles mit "Herr der Ringe" zu tun? Dies erfahrt ihr im 5. Teil der Berlin-Kolumne von Patrick Diekmann.

Vor nicht allzu langer Zeit habe ich überraschenderweise entdeckt, dass ich Traditionen habe: Alle Jahre wieder fahre ich über die Weihnachtsfeiertage meistens mit Hund im Schlepptau zu meiner Familie aufs Land. Alle Jahre wieder treffe ich dort dieselben Menschen, trinke mehr als gut für mich ist und es gibt immer gutes Essen, Waldluft und sichtbare Sterne am Himmel. Eine Woche später komme ich dann etwas erholt, ein wenig gelangweilt und zwei Kilo schwerer zurück nach Berlin. Empfangen werde ich meistens durch Regen, einen überfüllten Hauptbahnhof und als Dank für die überteuerten Fahrpreise gerate ich für gewöhnlich mit dem "freundlichsten" Mitarbeiter aneinander, den die Deutsche Bahn Jahr für Jahr verlässlich für mich bereitgestellt hat.

"2016 war Bockmist" Schon im Zug nach Berlin mischt sich in diesem Jahr die Vorfreude auf den bevorstehenden Jahreswechsel mit dem unangenehmen Rückblick auf 2016. Viel ist im letzten Jahr passiert, vieles davon war Bockmist. US-Präsident Trump, Rassismus und Populismus gewinnen global an Macht, die Türkei auf dem Weg in die Diktatur, der Brexit, der Krieg in Syrien, Anschläge, zuletzt der in Berlin und der Tod zahlreicher einzigartiger Persönlichkeiten: Gestorben sind unter anderem David Bowie, Prince, Leonard Cohen, George Michael, Muhammed Ali, Bud Spencer, Fidel Castro – nur um einige zu nennen. In Deutschland verstarben unter anderem Götz George, Roger Cicero, Peter Lustig und mit Guido Westerwelle, Walter Scheel sowie Hans-Dietrich Genscher die halbe FDP. Kurz vor dem Jahresende traf es noch Carrie "Prinzessin Leia" Fisher erwischt, einen Tag vor ihrer Mutter. Der Slogan "Fuck You 2016" geistert durch die sozialen Netzwerke und scheint aktuell international die eingängige Meinung zu sein. Die Menschen scheinen lieber früh als spät mit dem Jahr 2016 abschließen zu wollen.

Ein Bahnhof, ein Hund und die Angst vor Rolltreppen Aber wird 2017 so viel besser, wenn es mit der Krönung von Donald Trump am 20. Januar beginnt? Mit diesem Gedanken steige ich in Berlin aus dem Zug. Es ist dunkel und draußen regnen dünne Tropfen auf das Glasdach des Berliner Hauptbahnhofs. Auf dem Bahnsteig blockieren Menschen mit großen Rollkoffern den Weg. Touristen, die für Silvester nach Berlin gekommen sind, stehen auf der Suche nach Orientierung in kleinen Grüppchen im Kreis und sperren unbewusst den Weg für Mensch und Gepäck. Auch ich versuche mich mit großem Rucksack, zwei Beuteln und meinem Hund Argo an der Leine so schnell wie möglich aus dem Menschengewusel nach draußen retten. Doch Geschwindigkeit ist relativ, denn vor jeder Treppe müssen wir eine kurze Kunstpause einlegen, denn Argo hat panische Angst vor Rolltreppen und die bloße Nähe bringt ihn dazu, strampelnd in entgegengesetzter Richtung weglaufen zu wollen. Da jede normale Treppe im Berliner Hauptbahnhof von zwei Rolltreppen flankiert ist, bieten hier Hund und Herrchen regelmäßig ein Schauspiel, dass Passanten zum inne halten und schmunzeln einlädt, was im übrigen den Menschenverkehr im Bahnhof auch nicht beschleunigt.

In Neukölln herrscht Krieg Knapp 15 Minuten und vier Treppen später haben wir es geschafft. Wir sitzen in der S-Bahn und der erste Mann, der nach Kleingeld fragt, läuft im Mittelgang an uns vorbei. "Gleich sind wir zu Hause", flüstere ich Argo zu. Obwohl sein Hörverständnis nicht über die natürlichen Bedürfnisse eines Hundes hinausgeht, unterhalte ich mich an solchen Reisetagen mehr mit dem Hund, als mit Menschen. Am S-Bahnhof in Neukölln ausgestiegen hole ich mir ein belegtes Brötchen und steige anschließend immer voll bepackt und essend die breite Treppe hinauf in Richtung Straße.



Das Brötchen ist ein Fehler, denn in Neukölln herrscht jedes Jahr um diese Zeit Ausnahmezustand bzw. Krieg. Schon beim Verlassen der S-Bahnbrücke fliegt uns von einem Balkon eines Wohnhauses der erste Böller direkt vor die Füße. Argo reagiert sofort und versucht mich auf die vierspurige Straße zu ziehen. Ich fliege nach vorne, ein Beutel auf den Boden und das Brötchen in mein Gesicht. Während ich mein Gepäck ordne und mir Essen aus Haaren, Ohren und Kleidung pule, fluche ich: "Warum haben die Menschen nichts Besseres zu tun? Warum geben Kinder jedes Jahr so viel Geld für einen kurzen Knall aus? Warum zünden die Menschen nicht einfach gleich ihr Geld an? Und warum muss Berlin um diese Zeit immer klingen, wie Bagdad bei amerikanischen Luftangriffen?" Wenn Menschen sich in bestimmten Gebieten nicht mehr auf die Straße trauen können, ist etwas faul im Staate und der Grund dafür ist schwachsinnig und hat mit dem eigentlichen Jahreswechsel nichts mehr zu tun. Bitte, bitte spendet euer Geld lieber, gebt es bedürftigen Menschen oder kauft euch etwas, dessen Haltwertzeit länger ist als zwei Sekunden.

Hoffnungen für 2017 Wieder frei von Essensresten, biege ich in meine Straße ein und muss komischerweise an den Herrn der Ringe denken. Ich hatte Tage zuvor zwei Teile im Fernsehen gesehen und finde die Geschichte ehrlich gesagt nicht besonders logisch. (Vorsicht Spoiler!) Immer wenn es eng wird, rufen die Helden eine Gruppe Adler, die im letzten Moment das Blatt wendet. Haltet mich für naiv, liebe Fantasy-Fans, aber hätten sie die Adler von Beginn an gerufen, wäre die Geschichte nach einem Teil vorbei gewesen. Der kleine Mann wäre auf dem Rücken von dem Vogel zu dem Vulkan geflogen, hätte den Ring hineingeworfen und alles wäre drei Stunden früher explodiert. Hätte ich doch auch Adler, die die feigen Böller-Orks von ihren Balkons holen könnten. Dies ist übrigens die erste und letzte Herr-der-Ringe-Metapher in einem meiner Texte. Versprochen! Auch der restliche Nachhauseweg ist eine Qual. Der Vorfall wiederholt sich noch mehrere Male: Ein Knall, ein panisch flüchtender Hund, fliegendes Gepäck und fluchender Patrick.

Zuhause angekommen, atme ich auf, schmeiße mein Gepäck auf ein Sofa und fange an diesen Text zu schreiben. Bis zu diesem Punkt sind mir die Zeilen jedoch zu negativ, denn ich möchte, dass wir mit positivem Ausblick in das Jahr 2017 rutschen. Viele Menschen haben Vorsätze, bei mir sind es vielmehr Wünsche und Hoffnungen: Ich wünsche mir, dass die Welt vielleicht ein wenig empathischer wird. Verständnis und Rücksicht sind der Schlüssel für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ich hoffe, dass wir die Waffenexporte global einschränken können und dass folglich das Leid durch Krieg, Terror und Flucht verhindert wird. Ich wünsche mir, dass einige Leute Berichte von Kommentaren zu unterscheiden lernen, sodass ich vielleicht in weniger Facebook-Kommentaren als "Gutmensch" oder "Klugscheißer" bezeichnet werde. Ich hoffe, dass die Wähler bei der Bundestagswahl 2017 vorher einen Blick in die Parteiprogramme werfen und nach Inhalten wählen, nicht aus Protest. Ich wünsche mir, dass die kulturelle und menschliche Vielfalt Berlins erhalten bleibt und dass wir uns das Leben in der Stadt auch weiterhin leisten können. Und letztlich hoffe ich, dass ein Riesenvogel über Berlin fliegt und allen böllerschmeißenden Lebenskünstlern heftig auf den Kopf......haut.



Allen anderen wünsche ich einen guten Rutsch und einen erfolgreichen Start in das neue Jahr 2017.

Patrick Diekmann

