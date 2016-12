dpa

Babyleiche in Neukölln gefunden: Mutter in Psychiatrie

Nach dem Fund einer Babyleiche in Neukölln wird die Mutter des kleinen Mädchens in der Psychiatrie behandelt. Das sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Die Frau war am Freitagnachmittag auf einem Bahnhof in Brandenburg festgenommen worden - kurz nach dem Fund des toten Säuglings in einer Wohnung. Die Obduktion habe ergeben, dass das acht Monate alte Mädchen durch Fremdverschulden gestorben sei, teilten die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft mit. Eine Mordkommission hatte die Ermittlungen übernommen. Ein Zeuge hatte am Freitagmorgen gegen 9.00 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem er den leblosen Säugling entdeckt hatte.

