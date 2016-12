dpa

Feuer in Berlin-Neukölln: 18 Autos ausgebrannt

In Berlin-Neukölln sind am Sonntag 18 Autos ausgebrannt. Das teilte die Feuerwehr am Abend mit.

Vier Staffeln seien zu dem Einsatz in der Bergiusstraße, die in einem Gewerbegebiet liegt, ausgerückt. Auch eine Baracke brannte demnach. Menschen seien nicht in Gefahr. Weitere Einzelheiten gab es zunächst nicht.

Letzte Änderung: Sonntag, 25. Dezember 2016 19:16 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen