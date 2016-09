Überraschung nach Ebay-Einkauf: Schlange im Briefumschlag

Eine Berlinerin ist nach einem Einkauf beim Internetportal Ebay vom lebenden Inhalt eines großen Briefumschlags überrascht worden. Aus dem Umschlag kroch eine 60 Zentimeter lange Schlange, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Frau alarmierte die Sicherheitskräfte, die das Reptil dem Amtstierarzt übergab. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag in Berlin-Neukölln.

Die Polizei ermittelte nach eigener Darstellung den Absender der Postsendung in Bayern, der die Schlange bereits vermisst habe. Sie war offenbar unbemerkt in den offenen, großen Umschlag gekrochen, in dem bereits ein kleineres Küchengerät lag. Das Reptil habe die Reise nach Berlin gut überstanden, hieß es. Ihr Besitzer setzte sich umgehend ins Auto und holte sie bei der Polizei in der Bundeshauptstadt ab.