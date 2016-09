57-Jähriger nach Angriff im Rathaus Neukölln festgenommen

Nach einem Angriff im Rathaus Neukölln in Berlin hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Der 57-Jährige sei gegen 18.00 Uhr im Stadtteil Oberschöneweide gestellt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet. Der Mann kam bei der Polizei in Gewahrsam. Er soll am Vormittag einen Mitarbeiter und einen Sicherheitsmann mit einer Stichwaffe verletzt haben. Aus dem Rathaus Neukölln hieß es, die Tat sei von einem Kunden der Abteilung für soziale Wohnungshilfe begangen worden. Es handele sich um einen Obdachlosen.