Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln sind zwölf Menschen ins Krankenhaus gebracht worden.

Bei ihnen bestehe der Verdacht, dass sie giftiges Rauchgas eingeatmet haben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. In einem Zimmer waren am frühen Montagmorgen Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Innerhalb kurzer Zeit habe sich der Rauch in dem Mehrfamilienhaus ausgebreitet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.