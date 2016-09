Demnächst heißt es auf dem Britzer Marktplatz wieder: Schunkeln und hoch die Krüge

Vom 30. September bis 03. Oktober 2016 heißt es auf dem Britzer Marktplatz wieder O`zapft is! Besucher aus Nah und Fern sind eingeladen, erlebnisreiche Tage zu verbringen.

Am Marktplatz Britz Süd warten auf die BesucherInnen ein kleines Festzelt, Schausteller wie Ballwerfen, Entenangeln, Süßwaren und natürlich dürfen zum Oktoberfest Weißwurst, Brezel, Leberkäse und so einige Maß Bier nicht fehlen.

Ansonsten gibt es von internationaler Gastronomie wie Langos, Crepes, Hot Dogs, Pulled Pork, bis hin zu regionalen Klassikern wie Currywurst und Bratwurst so einiges zum Schlemmen.

Besonders an die kleinen Besucher wurde gedacht mit Kinderkarussell, Hüpfburg, Bungee- Trampolin uvm. werden kleine Herzen höher schlagen. Am Samstag wird der traditionelle Wochenmarkt parallel zu unserem Event stattfinden, aus diesem Grund wird die Veranstaltungsfläche etwas kleiner ausfallen.

12 Uhr bis 19 Uhr - Der Partykanzler Martin Martini mit seiner Oktoberfestshow -DJ -Gesang-Oktoberfestspiele Specialguest: Schlagersängerin Janneke 19 Uhr bis 22 Uhr -Mikey Cyrox bekannt aus„The Voice of Germany“ singt Partyhits NON-STOP

Veranstaltungsdetails:

Was: 2. Britzer Oktoberfest

Wann: 30. September bis 03. Oktober 2016

Wo: Am Marktplatz Britz Süd - Gutschmidtstraße / Fritz-Reuter-Allee 12359 -

Öffnungszeiten: Fr. 15 - 22Uhr, Sa. & So. 12:00 – 22:00 Uhr, Montag 12:00 – 20:00 Uhr

Eintritt: frei