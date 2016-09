In Rudow ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der 73 Jahre alte Autofahrer war von der Neuköllner Straße aus links in die Groß-Ziethener-Chaussee eingebogen und hatte den Fußgänger übersehen, wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte. Der 61-Jährige wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und erlitt dabei Kopfverletzungen. Er wurde nach dem Unfall am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.