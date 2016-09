Gewalt in Neuköllner U-Bahn - Streithähne verletzen sich gegenseitig

Nach einem Streit in einem Zug der U-Bahn-Linie 7 in Berlin-Neukölln haben sich zwei Männer gegenseitig verletzt.

Noch während der Fahrt am Mittwochabend verpasste ein 46-Jähriger einem 24-Jährigen mit einem Messer einen Schnitt im Gesicht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, revanchierte sich der Jüngere nach dem Halt am Bahnhof Hermannplatz mit einem Flaschenwurf und stieß seinen Gegner eine Treppe herunter. Polizisten nahmen die Männer vorläufig fest, die Verletzungen wurden ambulant behandelt. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung.