Zwölfjährige bei Überfall in Berlin verletzt

Beim Überfall auf einen Ein-Euro-Laden ist ein zwölfjähriges Mädchen in Berlin-Neukölln leicht verletzt worden.

Weil es den Räubern in die Quere gekommen war, besprühten die beiden Männer das Mädchen am Montagabend in der Sonnenallee mit Pfefferspray, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend zwangen sie die 31 Jahre alte Kassiererin mit einem Messer und einer Schusswaffe, die Kasse zu öffnen. Mit der daraus geraubten Beute in unbekannter Höhe flüchteten sie. Die Kassiererin blieb unverletzt, das Mädchen wurde vor Ort von einem Arzt behandelt.