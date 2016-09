Polizei will Hund treffen und schießt auf Mann: Umstände weiter untersucht

Unter noch unklaren Umständen hat mindestens ein Polizist in Neukölln auf einen Mann geschossen und ihn schwer verletzt.

Eigentlich habe man seinen aggressiven, nicht angeleinten Hund treffen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann habe sich in der vorangegangenen Nacht auf einer Tankstelle in Berlin-Neukölln der «räuberischen Erpressung» schuldig gemacht. Als die Beamten anrückten, soll der Hund «bedrohlich» auf sie zugelaufen sein.



Daraufhin wurde mindestens ein Schuss auf das Tier abgegeben. Getroffen wurde jedoch der Mann, der sich hinter dem Hund in einem Gebüsch aufhielt. Der Verletzte musste notoperiert werden. Ein später eingetroffenes Sondereinsatzkommando (SEK) machte den Hund mit einem Taser angriffsunfähig. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.