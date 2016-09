Brandstiftungen: Sechs Autos und ein Motorroller beschädigt

Erneut haben Brandstifter in Berlin insgesamt sechs Autos und einen Motorroller angezündet.

Zuerst brannte in der Nacht zum Freitag ein Auto in der Friesenstraße in Niederschönhausen vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Etwa zwei Stunden später beschädigte ein Feuer am Mariendorfer Weg in Neukölln nach Angaben der Feuerwehr ein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Alten- und Pflegeheims. Außerdem wurden hier laut Polizei zwei daneben geparkte Autos ebenfalls von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen.



In der nahegelegenen Emser Straße brannte kurze Zeit später ein Motorroller. Auch hier wurden laut Polizei zwei in der Nähe geparkte Autos beschädigt. Die Feuerwehr löschte alle Brände. Verletzt wurde niemand. Inzwischen ermitteln Brandkommissariate der Polizei. Bereits am Dienstagabend hatten Unbekannte zwei Autos in Brand gesetzt.