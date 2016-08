Nicht schön, aber spannend: Festival "Pop-Kultur" startet in Neukölln

Vergangenes Jahr war Premiere im Club Berghain, dieses Mal lockt das Festival Pop-Kultur Musikfreunde nach Neukölln. Drei Tage lang sind 80 Künstler und Künstlerinnen zu Gast. Auf dem Programm stehen Konzerte, Diskussionen, Filmpremieren und DJ-Sets.

Zur Eröffnung am Mittwochabend warb Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), die Offenheit und Internationalität zu erhalten. «Das macht Berlin so einmalig.» Das Festival wird vom Musicboard des Senats organisiert. Es soll dazu beitragen, Berlin als Musikhauptstadt und Popkulturmetropole international zu behaupten und Netzwerke zu stärken. Zu den Schauplätzen gehören Clubs wie das Schwuz und die Konzerthalle Huxley's. Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte über den Festivalort Neukölln, es sei vielleicht nicht unbedingt der schönste, aber dafür der spannendste Bezirk Berlins.

Musikalisch reicht die Spanne von der türkischen Sängerin Selda Bağcan bis zu Show Me The Body, einer Punk-Neuentdeckung aus New York.