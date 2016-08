Pop-Kultur Festival

Pop-Kultur Festival 2016: Über die etablierten Grenzen des Pop hinaus, und noch viel weiter

Vom 31. August bis 2. September 2016 findet in sechs Spielstätten in Neukölln zum zweiten Mal das Pop-Kultur Festival statt. Um die Kernfrage des Festivals zu beantworten, was die verschiedenen Szenen momentan akut beschäftigt, gibt es neben den Auftritten von 80 internationalen KünstlerInnen auch eine große Anzahl an Filmpremieren, DJ-Sets, Gespräche, Lesungen und Konzerte.

Auf dem Festival kommen aber auch ernste Themen nicht zu kurz: So gibt es einen Talk zum Thema Popkultur und Behinderung, Titel: „Freaks, Cyborgs, Prototypes“ und ein Gespräch zum Thema „Pop und Depression“. Daneben trifft Kulturstaatssekretär Tim Renner auf Jens Balzer, um mit ihm über sein neues Buch „Pop – ein Panoptikum der Gegenwart“ zu sprechen. Da gehört Helene Fischer genauso zu wie die japanische Band Dir en grey, der masochistische Popstar Antony oder auch Sting. An anderer Stelle wird die Brücke von Politik zu Musik geschlagen. Der Talk »Horror and noise in the reproduction of colonialist silence« beschäftigt sich mit dem Klang(horror) von Enteignung und Kolonialisierung.

Ein weiteres Highlight ist eine Ausstellung aus Scott King’s Memorial Sammlung im Vollgutlager. Dort ist unter anderem das Feuerzeug von Kurt Cobain zu bestaunen. Die Ausstellung kann am 1. und 2. September zwischen 14.30 und 17.30 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden.

Wann: 31. August bis 2. September 2016

Wo: Vollgutlager, Rollbergstraße 26, 12053 Berlin, sowie weitere Orte in Neukölln, darunter das Huxley‘s

Eintritt: unterschiedliche Eintrittspreise

