20-Jähriger nach Verfolgungsjagd in Neukölln gestellt

Nach einer Verfolgungsjagd durch den Berliner Bezirk Neukölln ist ein Autofahrer festgenommen worden.

Der 20-Jährige habe sich am Montagnachmittag nicht in der Sonnenallee kontrollieren lassen wollen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er war aufgefallen, weil er über die Busspur gefahren war. Beamte beobachteten dies und verfolgten den Mann mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht. Der 20-Jährige versuchte, ihnen mit hoher Geschwindigkeit zu entkommen - und stieß mit einem weiteren Polizeiwagen an der Karl-Marx-Straße zusammen.