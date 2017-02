Nicht nur sanft und leise: Schweighöfers erstes Konzert

Der Mann kann nicht nur sanft und leise - Für sein erstes Konzert hat Matthias Schweighöfer viele Songs seines neuen Albums völlig neu verpackt.

Rockig, mit kraftvollen Drums und mächtigen Streichern hat der Schauspieler «Lachen Weinen Tanzen» am Samstag in Berlin vorgestellt. Getragen wurde er vor allem von den 30 Musikern des Filmorchesters Babelsberg. Anfangs fiel es dem 35-Jährigen allerdings noch etwas schwer, die mehr als 2500 Fans von ihren Sitzen und richtig zum «lachen weinen tanzen» zu kriegen. Spätestens als Überraschungsgast Philipp Poisel sich zu «Eiserner Steg» mit ans Klavier setzte aber hatte er gewonnen. Ende des Jahres will Schweighöfer mit seiner Band bundesweit auf Tour gehen.