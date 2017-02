Der Berliner Immobilienboom treibt das Geschäft der Baufirmen kräftig an.

Der Umsatz im Bauhauptgewerbe stieg im vergangenen Jahr um 17,1 Prozent auf knapp 2,6 Milliarden Euro, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Weitere gut 2,6 Milliarden Euro stehen in den Auftragsbüchern, der Eingang wuchs damit um 40,1 Prozent. Wachstumstreiber ist vor allen der Wohnungsbau. 12 400 Menschen waren in den Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten tätig, ein Plus von 5,9 Prozent.