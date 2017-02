Henkel gegen Lengsfeld: Ex-Senator will in den Bundestag

Der frühere Berliner CDU-Landesvorsitzende und Ex-Innensenator Frank Henkel will in den Bundestag und bewirbt sich im Stadtteil Mitte um ein Direktmandat.

Er stehe für eine Kandidatur in dem Wahlkreis gerne zur Verfügung und entspreche damit einer Bitte zahlreicher Amts- und Mandatsträger sowie anderer CDU-Mitglieder, schrieb Henkel in einer Mail an seinen Kreisverband. Bei der CDU-Vertreterversammlung für den Wahlkreis am 28. Februar kommt es nun zu einer Kampfkandidatur zwischen Henkel und dem Bundestagsabgeordneten Philipp Lengsfeld. Im Fall einer Nominierung würde der 53-jährige Henkel unter anderem gegen die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Eva Högl, antreten. Die 48-Jährige hatte den Wahlkreis 2009 und 2013 direkt gewonnen.