Etwas mehr Unfälle auf Berlins Straßen

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Berlin ist in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres leicht gestiegen.

Am meisten Unfälle gab es von Januar bis November 2016 in den Innenstadtbezirken Charlottenburg-Wilmersdorf (17 780) und Mitte (17 662). Am wenigsten in Marzahn-Hellersdorf (5775). Bei 13 493 Unfällen wurde mindestens ein Mensch verletzt.