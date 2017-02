Özdemir und Taxibranche sprechen sich aus

Grünen-Chef Cem Özdemir hat sich mit Vertretern der Berliner Taxibranche getroffen, um über Anfeindungen durch türkischstämmige Taxifahrer zu sprechen.

«Die Verbände haben selbst ein Interesse daran, die schwarzen Schafe aus dem Verkehr zu ziehen», sagte der Spitzenkandidat der Grünen nach dem Gespräch am Mittwoch im Bundestag. Vor Weihnachten hatte er einen Brief an zwei Verbände geschrieben, weil er und andere Abgeordnete von Taxifahrern angefeindet worden waren. Özdemir gehört zu den bekanntesten Kritikern des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland.