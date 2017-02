Erneuter Warnstreik der Pädagogen in Berlin

Wegen eines Warnstreiks von Lehrern und Erziehern sollen heute in Berlin erneut kommunale Kitas sowie einige Schulen, Horte und Jugendfreizeiteinrichtungen geschlossen bleiben.

In einigen Schulen und Kindertagesstätten wird lediglich eine Notbetreuung angeboten. Die Bildungsgewerkschaft GEW hat rund 30 000 Pädagogen dazu aufgerufen, sich an dem Warnstreik zu beteiligen. Bereits am Dienstag war es wegen eines Warnstreiks zu zahlreichen Ausfällen bei Unterricht und Betreuung gekommen.