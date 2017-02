Basketball: NBA-Profi Schröder als Stargast beim Top Four

NBA-Profi Dennis Schröder wird als Stargast beim Top Four um den deutschen Basketball-Pokal mit den MHP Riesen Ludwigsburg an diesem Wochenende erwartet.

Der Aufbauspieler werde während der Allstarspiel-Pause der NBA in Deutschland sein, sagte Stefan Holz, Geschäftsführer der Basketball Bundesliga, am Dienstag. «Darüber sind wir sehr froh.» Ob und wie der 23-Jährige in das Programm in Berlin eingebunden werde, sei noch offen.