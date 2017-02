Handball: Füchse erwarten hartes Match gegen den Bergischen HC

Nur drei Tage nach dem souveränen 34:29-Erfolg in Lemgo erwarten die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga mit dem Bergischen HC (1900 Uhr) den nächsten Kontrahenten aus der Abstiegsregion.

Für die Berliner zählt als Tabellenvierter gegen den Tabellenletzten deshalb nur ein Sieg. «Wir wollen in der Tabelle oben dranbleiben», kündigte Manager Bob Hanning an. Trotz der klaren Favoritenrolle soll der Gegner nicht auf die leichte Schulter genommen werden. «Die kommen zu uns und kämpfen ums Überleben. Sie sind ein sehr unangenehmer Gegner», warnte Hanning.

Die Füchse müssen weiter auf Fabian Wiede, Kresimir Kozina und Drago Vukovic verzichten. Das Trio fehlt vor allem in der Deckung. «Das tut weh und beeinträchtigt uns massiv im Deckungsverhalten», sagte Hanning. Deshalb erwartet der Manager auch ein sehr hartes Spiel: «Unser Abwehrspiel ist somit nur auf wenige Schultern verteilt. Und die Gegner sind ja nicht doof und sehen unseren Schwachpunkt».

Vermutlich wieder mit von der Partie wird Christoph Reißky sein. Der 21-Jährige war in der Partie gegen Lemgo auf seinen rechten Arm gefallen. Eine MRT-Untersuchung am Montag gab dann die Entwarnung. «Es ist alles gut und nur eine Prellung. Er wird am Mittwoch wieder spielen können», ist der Sportliche Leiter Volker Zerbe optimistisch.