ALBA mit Generalprobe gegen Jena

Die Generalprobe von ALBA Berlin vor dem Top Four im Pokal am Wochenende bekommt eine ungewollte Bedeutung. Nach deutlichen Niederlagen in den vergangenen drei Pflichtspielen, soll am Mittwoch (1900 Uhr) in eigener Halle gegen Science City Jena unbedingt ein Sieg her.

Die Berliner wollen sich mit einem Erfolg in der Basketball-Bundesliga neues Selbstbewusstsein für das schwere Pokal-Halbfinale gegen Bayern München am Samstag holen.

Ausgerechnet gegen den Erzrivalen hatte es am Sonntag eine bittere 56:80-Heimniederlage in der Liga gesetzt. «Wir brauchen das Jena-Spiel», sagte Geschäftsführer Marco Baldi. «Hier können wir wieder in unsere Abläufe kommen und uns Vertrauen holen.» Da der verletzte Spielmacher Peyton Siva (Adduktorenzerrung) in dieser Partie weiter ausfällt, fordert der Manager: «Wir müssen das als Team lösen und nicht individuell.»

Viel Arbeit und wenig Zeit für Trainer Ahmet Caki. «Wir müssen wieder zu unserer Gewinner-Mentalität finden», forderte der Coach. «Dabei müssen wir vor allem auf uns schauen. Die Defensive war nicht das Problem. Wir müssen wieder gemeinsam als Team attackieren.»

Deutliche Worte fand Kapitän Dragan Milosavljevic vor dem Duell mit Aufsteiger Jena. «Wir müssen alles ändern und verbessern», sagt der Serbe. «Wir sollten jetzt ein gutes Spiel hinlegen und gewinnen. Das wäre mental vor dem Pokal sehr wichtig.»

Letzte Änderung: Dienstag, 14. Februar 2017 10:48 Uhr

