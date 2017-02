Prozessbeginn: Mann missbrauchte Tochter und Nachbarskind

Ein 56-jähriger Vater, der seine kleine Tochter jahrelang missbraucht haben soll, muss sich ab heute vor dem Berliner Landgericht verantworten.

Dem Angeklagten werden 260 mutmaßliche Taten in der Zeit von 1998 bis 2003 zur Last gelegt. Das Mädchen sei bei den ersten sexuellen Übergriffen etwa acht Jahre alt gewesen. Zudem soll sich der Angeklagte im Sommer 2015 an einem damals siebenjährigen Nachbarskind vergangen haben - laut Anklage in drei Fällen. Die Polizei hat zudem bei der Durchsuchung seiner Wohnung fast 900 Bild- und 16 Videodateien mit Kinderpornografie sichergestellt. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage geplant.