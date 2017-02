Berliner AfD-Chef Pazderski begrüßt Ausschlussverfahren gegen Höcke

Der Berliner AfD-Chef Georg Pazderski begrüßt das Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Thüringer Landeschef Björn Höcke.

Der Bundesvorstand der AfD hatte das Verfahren am Montag in einer Telefonkonferenz beschlossen. Begründet wurde das mit Höckes Rede zum deutschen Geschichtsverständnis, in der der frühere Geschichtslehrer eine «erinnerungspolitische Wende um 180 Grad» gefordert und beklagt hatte, die positiven Elemente der deutschen Geschichte würden im Vergleich zu den Gräueltaten der Nazi-Zeit nicht genügend beachtet. Höcke selbst kritisierte die Entscheidung seiner Partei: Er habe sie «mit Bedauern und in tiefer Sorge um die Einheit der Partei zur Kenntnis genommen».