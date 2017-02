Berliner Senat: Grüne halten Abschiebungsbeschlüsse für «nicht zustimmungsfähig»

Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin wird die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern für schnellere Abschiebungen von Flüchtlingen wohl nicht umsetzen.

«Das meiste, was in der Vorwoche beschlossen wurde, ist aus Berliner Sicht nicht zustimmungsfähig», sagte Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek am Montag. «Ausreisezentren oder die Verlängerung der Aufenthaltszeit in Erstaufnahme-Einrichtungen - das widerspricht diametral unseren Vorstellungen von humaner Flüchtlingspolitik.» Berlin setze einerseits auf Bleibeperspektiven für Geflüchtete und anderseits auf stärkere Anreize für die freiwillige Rückkehr in ihre Heimat.