Berlin: Grüne sehen sich als «Innovationsmotor» der Koalition

Die Grünen sehen sich in der rot-rot-grünen Koalition in Berlin als «Innovationsmotor». Das machten die Fraktionsvorsitzenden Antje Kapek und Silke Gebel am Montag nach einer Klausurtagung der Abgeordneten deutlich.

Beim geplanten Mobilitätsgesetz für mehr Radverkehr, bei der Energiewende weg von der Kohle, bei Wohnungs- und Schulbau oder Digitalisierung wollten die Grünen das «Schwungrad» sein. In den ersten Monaten hätten sie sich in dem Bündnis mit SPD und Linken als «Hort der Stabilität» gezeigt. «Wir haben eine vermittelnde und ausgleichende Wirkung auf die Koalitionspartner», sagte Kapek. «Und das wird auch goutiert.»

Schuldentilgung als zentrales Thema Einen weiteren Schwerpunkt wollen die Grünen in der Haushaltspolitik setzen. «Wir werden als Koalition keine neuen Schulden aufnehmen und das Thema Schuldentilgung angehen», erläuterte Kapek. «Schuldentilgung bedeutet aber auch gezielte Investitionen in die öffentliche Infrastruktur.» Daher sei es richtig, dass der Senat im Zuge des Nachtragshaushalts ein Investitionspaket geschnürt habe. Mit Blick auf den Doppelhaushalt 2018/2019 sei es wichtig, die Bezirke in die Lage zu versetzen, angestoßene Maßnahmen dauerhaft umzusetzen, etwa durch eine entsprechende Personalausstattung.

«Man kann das nicht schönreden, der Start der Koalition war holprig», ergänzte Kapek. Aber bei neuen Koalitionen in anderen Ländern sei das auch häufiger der Fall gewesen, bevor sie in einen vernünftigen Arbeitsmodus gekommen seien.

Letzte Änderung: Montag, 13. Februar 2017 13:11 Uhr

