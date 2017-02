dpa

Holm-Unterstützer geben drei Institutsräume frei

Die Unterstützer des in einer Stasi-Affäre zurückgetretenen Berliner Staatssekretärs Andrej Holm geben drei besetzte Räume an der Humboldt-Universität (HU) frei. Eine Vollversammlung habe beschlossen, dass diese Räume ab Montag wieder für reguläre Lehrveranstaltungen genutzt werden sollten, teilten sie mit. Die Studenten halten das Institut für Sozialwissenschaften seit mehreren Wochen besetzt - aus Protest gegen die Kündigung des Stadtsoziologen durch die HU. Am Freitag hatte die Uni die Kündigung zurückgenommen und lediglich eine Abmahnung ausgesprochen, nachdem Holm falsche Angaben zu seiner Stasi-Vergangenheit zugegeben hatte.

