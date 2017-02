Keine Einigung bei Tarifverhandlungen der Energiewirtschaft

Die Tarifverhandlungen für die 39 000 Beschäftigten der ostdeutschen Energiewirtschaft sind auch in der zweiten Runde ohne Ergebnis geblieben.

Die Arbeitgeber boten zwei Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 24 Monaten. «Das ist mehr als unzureichend», sagte Verdi-Verhandlungsführer Marcus Borck am Freitag. Die Gewerkschaft will durch Protestaktionen den Druck erhöhen. Diese könnten in der Mittagspause oder außerhalb der Betriebszeiten stattfinden. Bis Ende Februar gilt die Friedenspflicht, Streiks sind bis dahin nicht möglich. Ziel sei, noch in diesem Monat eine Einigung zu erzielen, sagte Borck. Der Termin für die dritte Verhandlungsrunde steht noch nicht fest.