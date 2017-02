Wegner: Berlin braucht Ausreisezentrum

Nach der Verständigung von Bund und Ländern zu konsequenteren Abschiebungen muss Berlin aus Sicht des CDU-Bundestagsabgeordneten Kai Wegner den Koalitionsvertrag ändern.

«Es wäre fatal, wenn die von Michael Müller (SPD) auf dem Abschiebegipfel getroffenen Zusagen im Berliner Senat keinen Wert hätten», warnte Wegner am Freitag. Einen Abschiebestopp könne es mit dem Kompromiss nicht geben. Den hat Rot-Rot-Grün im Koalitionsvertrag allerdings auch gar nicht festgeschrieben. SPD, Linke und Grüne setzen in Berlin auf die Förderung freiwilliger Rückkehrer, lehnen Abschiebehaft und -gewahrsam ab und wollen langjährig Geduldeten in vielen Fällen leichter Bleiberecht zusprechen.