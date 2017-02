38 Berliner Schulen ohne Schulleiter

38 Berliner Schulen haben keinen Schulleiter - zum Teil schon seit mehr als drei Jahren.

Vor allem Grundschulen sind betroffen, wie die Bildungsverwaltung auf Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck mitteilte. In 101 Schulen fehlen zudem die stellvertretenden Schulleiter. Kritik, die Stellen würden oft zu kurzfristig ausgeschrieben, wies die Verwaltung zurück. Bildungsstaatssekretär Mark Rackles kündigte zudem an, man denke darüber nach, Konrektoren besser zu bezahlen und ihre Arbeit attraktiver zu machen. Laut Verwaltung würde es etwa 2,24 Millionen Euro kosten, stellvertretende Schulleiter an Grundschulen in der Tarifstaffel höher einzugruppieren.