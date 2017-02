Jeder elfte Berliner Schüler ohne Abschluss

Jeder elfte Berliner Jugendliche verlässt die Schule ohne Abschluss. Im Schuljahr 2015/16 erreichten 9,3 Prozent der Schulabgänger nicht einmal die sogenannte Berufsbildungsreife, wie die Bildungsverwaltung auf Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck mitteilte.

Erhebliche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Bezirken. Schüler in Steglitz-Zehlendorf erreichten nur zu 3,2 Prozent keinen Abschluss, in Neukölln waren es 15,4, in Mitte 15,3 Prozent. Zugleich bestanden aber stadtweit auch mehr als 45 Prozent der Schulabgänger das Abitur.