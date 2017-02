dpa

Berliner Polizei demonstriert Taser-Einsatz

Die Berliner Polizei stellt an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) ihre neuen Elektroschockpistolen (Taser) vor. Bei einem Situationstraining auf dem großen Polizeigelände an der Kreuzberger Friesenstraße sollen die Einsatzmöglichkeiten demonstriert werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nach langen Diskussionen hatte am Montag an zwei Polizeiwachen ein dreijähriger Probelauf mit den Elektroschockwaffen begonnen. Der Test ist auf die Gebiete um die Friedrichstraße und den Alexanderplatz begrenzt. Dort sieht die Polizei erhöhtes Konfliktpotenzial. 20 Polizisten wurden für den Umgang mit den Tasern geschult. Die Einsätze sollen ausgewertet werden.

Taser werden in Berlin rechtlich weiterhin als Schusswaffe eingeordnet und dürfen nur in seltenen Fällen eingesetzt werden. Teils tödliche Polizeischüsse auf verwirrte Angreifer haben in Berlin zuletzt mehrfach zu Debatten über Taser geführt. Ob die Waffen flächendeckend eingeführt werden, soll nach den Erfahrungen der kommenden drei Jahre entschieden werden.

Die Spezialeinheiten (SEK) in vielen Bundesländern verwenden Taser schon länger. Streifenpolizisten sind damit vielerorts aber noch nicht ausgestattet. Bisher werden sie laut Polizei lediglich in Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und bei der Bundespolizei genutzt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 8. Februar 2017 13:52 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen