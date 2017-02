Gewerkschaften kündigen massive Warnstreiks an

Die Aktionen im Januar waren erst der Anfang: Im öffentlichen Dienst der Hauptstadt soll es nächste Woche teils mehrtägige Warnstreiks geben. Die Gewerkschaften wollen einen kräftigen Gehaltsaufschlag - und zeigen sich kampfbereit.

Tausende Berliner könnten in der kommenden Woche vor geschlossenen Horten, Kitas, Ämtern oder Hochschul-Lehrsälen stehen. Um im laufenden Tarifkonflikt Druck zu machen, kündigten mehrere Gewerkschaften für kommenden Dienstag und Mittwoch massive Warnstreiks im öffentlichen Dienst an. Zu einem zweitägigen Ausstand aufgerufen sind auch Sozialarbeiter und Erzieher, so dass Eltern für die Betreuung ihres Nachwuchses in Kindergärten oder Schulhorten nach alternativen Lösungen suchen müssen. Auch an Schulen kann es zu Einschränkungen kommen, da angestellte Lehrer sich ebenfalls an den Protesten beteiligen sollen.

Zwei Protestrouten Am Dienstag sollen darüber hinaus Beschäftigte der Senats- und Bezirksverwaltungen sowie der Hochschulen in den Austand treten. Auch andere Landesangestellte sind zu Aktionen aufgerufen, etwa bei der Polizei. An beiden Protesttagen sind Demonstrationen geplant: Am Dienstag vom Alex zum Brandenburger Tor und tags darauf vom Wittenbergplatz zum Rathaus Schöneberg.

Aktionen ausweiten Am 26. Januar hatten sich bereits einige Tausend Erzieher an einem ersten Warnstreik beteiligt. Etliche Schulhorte und Kitas blieben zu. Am 30. Januar gab es einen Ausstand von rund 150 Wachleuten der Polizei, Angestellten zur Gefangenenbewachung und Politessen. Nun wollen Verdi, GEW, IG BAU und GdP die Aktionen ausweiten.

Gehaltserhöhungen von sechs Prozent gefordert Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern für die Angestellten der Länder Gehaltserhöhungen von sechs Prozent. Die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) auf der Arbeitgeberseite hat das als zu hoch abgelehnt. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 16. und 17. Februar in Potsdam geplant.

Druck erhöhen «Die Arbeitgeber haben uns bisher kein akzeptables Angebot vorgelegt», kritisierte die Berliner Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doreen Siebernik. «Daher müssen wir vor der nächsten Verhandlungsrunde den Druck erhöhen.» Ähnlich äußerte sich Verdi-Landesbezirksleiterin Susanne Stumpenhusen.

Berliner Erzieher besser bezahlen Beide verwiesen darauf, dass ihre Gewerkschaften besonderes Augenmerk auf die Berliner Erzieher legen. Die werden nach Ländertarif bezahlt und bekommen den Angaben zufolge monatlich bis zu 400 Euro weniger als ihre Kollegen in Brandenburg, wo der Kommunaltarif greift. Auch die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung hat bereits erklärt, das Problem innerhalb der TdL angehen zu wollen.

