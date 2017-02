Berlin: Flüchtlingsunterkünfte in eigener Regie betreiben

Berlin will künftig in Eigenregie Flüchtlingsunterkünfte betreiben.

Auf diese Weise soll das Land in die Lage versetzt werden, in Notsituationen schneller und flexibler reagieren zu können, sagten Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) und Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Dienstag in Berlin. Geplant ist demnach in den kommenden Monaten der Aufbau einer landeseigenen Gesellschaft, die bis zu drei Unterkünfte für bis zu 700 Menschen insgesamt betreiben soll. Hilfe holt sich das Land dabei aus Hamburg: Etwa 30 Mitarbeiter des dortigen Eigenbetriebs Fördern & Wohnen sollen für einige Monate in Berlin wirken.