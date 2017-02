dpa

Regisseur Geschonnek vor Premiere auf Berlinale aufgeregt

Regisseur Matti Geschonnek ist vor der Premiere seines neuen Films «In Zeiten des abnehmenden Lichts» bei der Berlinale sehr aufgeregt. «Ich habe den fertigen Film erst am vergangenen Freitag gesehen. Wir haben bis Ende November gedreht und im Januar letzte Szenen in der Ukraine aufgenommen», sagte der 63-Jährige am Montag in Berlin. «Da kam der Ruf von der Berlinale sehr überraschend.» Es sei ein Zeichen von großer Wertschätzung, dass der Streifen am 16. Februar im Berliner Zoopalast Uraufführung hat. «Ich hoffe, dass der 100-minütige Film beim Publikum ankommt», erklärte Geschonnek. Das Werk läuft in der Reihe «Berlinale Special».

«In Zeiten des abnehmenden Lichts» nach der Romanvorlage von Eugen Ruge beleuchtet drei Generationen in der ehemaligen DDR. Im Zentrum steht der 90-jährige Wilhelm Powileit, der im Frühherbst 1989 seinen Geburtstag feiert und noch nicht weiß, dass sein Enkel in den Westen geflüchtet ist. «Ich hätte Wilhelm gerne von meinem Vater Erwin spielen lassen. Der lebt aber leider nicht mehr», erklärte der Regisseur. Die Produktionsfirma habe sich dann die «Augen gerieben», «als ich den Schweizer Bruno Ganz aus dem Hut gezaubert habe». In den weiteren Hauptrollen sind Sylvester Groth, Alexander Fehling, Hildegard Schmahl sowie Evgenia Dodina zu sehen.

