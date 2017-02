dpa

Warnstreiks in der Systemgastronomie fortgesetzt

Im Tarifkonflikt der Systemgastronomie setzt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ihre Warnstreiks fort. Am Montag habe es Aktionen in drei Filialen der Kaffeekette Starbucks in Berlin gegeben, teilte die NGG mit. Die Gewerkschaft will damit in der laufenden Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeber machen. Bereits in den vergangenen Tagen gab es Warnstreiks, schwerpunktmäßig an Autobahnraststätten. Die NGG sprach von bisher 20 Aktionen bundesweit.

Im Januar war die dritte Verhandlungsrunde für die Branche mit bundesweit rund 100 000 Beschäftigten ergebnislos vertagt worden, ein neuer Termin steht nach wie vor nicht fest. In den kommenden Tagen plant die Gewerkschaft weitere Aktionen, unter anderen an Bahnhöfen.

Nach Gewerkschaftsangaben hatten die Arbeitgeber ein Angebot abgegeben, mit dem die unteren Lohngruppen lediglich 5,07 Euro im Monat über dem gesetzlichen Mindestlohn verdient hätten. Die Gewerkschaft verlangt Lohnerhöhungen von 6 Prozent und einen deutlichen Abstand zum Mindestlohn für die unteren Lohngruppen.

