FDP will neue Akzente in Wohnungspolitik setzen

Die Berliner FDP will in den kommenden Monaten die Wohnungspolitik und die Digitalisierung in den Mittelpunkt ihrer parlamentarischen Arbeit stellen.

Das kündigte ihr Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, am Freitag an. Um den Wohnungsbau anzukurbeln, setzten die Liberalen etwa auf eine Vereinfachung von Bauvorschriften und schnellere Genehmigungsverfahren, erläuterte er. Zudem wolle die Fraktion ein eigenes Wohnungsbaukonzept entwickeln. Ein Ziel der FDP ist es auch, Käufe von Wohn-Immobilien bis zum Wert von 500 000 Euro von der Grunderwerbssteuer freizustellen. So soll die Eigentumsquote von derzeit etwa 15 Prozent erhöht werden.

Czaja kritisierte die Vorgabe für Wohnungsunternehmen, nunmehr 30 Prozent ihrer neuen Wohnungen zu günstigen Konditionen für sozial schwächere Mieter anzubieten. Rot-Rot-Grün hatte diese Quote um 5 Prozentpunkte erhöht. «Die Frage ist, ob das nicht Investitionen bremst», gab Czaja zu bedenken. Er plädierte statt einer starren Quote für individuelle Absprachen: Es helfe auch, wenn ein Unternehmen 15 oder 20 Prozent seiner Wohnungen Menschen mit weniger Geld anbiete.

Zum Stichwort Digitalisierung sagte Czaja, die FDP wolle in engen Dialog mit Start-up-Unternehmen treten, um neue, innovative Lösungen etwa für das Terminmanagement in den Bürgerämtern zu finden. Er regte auch an, das Potenzial von Fachkräften der häuslichen Krankenpflege in den Rettungsdienst einzubeziehen. Sie seien rund um die Uhr zu Tausenden im Einsatz und könnten etwa bei der Erstversorgung von Menschen in Notfällen helfen, noch bevor der Notarzt eintrifft. Die FDP wolle bei diesen und anderen Themem «Vordenker» sein.

