Verdacht auf Pädophilen-Netzwerk: Prozess gegen drei Männer

Jahrelang sollen sie gezielt Kinder aus sozial schwachen Familien missbraucht haben.

Drei Männer, die Kern eines in Berlin aktiven Pädophilen-Netzwerkes gewesen sein sollen, müssen sich ab heute vor dem Landgericht verantworten. 13 Jungen sollen missbraucht worden sein. Das jüngste Opfer sei beim ersten sexuellen Übergriff sechs Jahre alt gewesen. Die Angeklagten sind 51 bis 80 Jahre alt. Die Anklage geht von mehr als 400 Fällen des Missbrauchs von Kindern aus. Die Verdächtigen sollen in der Zeit von 2002 bis Ende 2009 die prekären Verhältnisse von Kindern ausgenutzt haben, indem sie die Jungen für sexuelle Dienste entlohnten oder sie an andere Freier vermittelten.