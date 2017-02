Zuwanderer öfter als Verdächtige in Polizei-Statistik

Zuwanderer werden als Verdächtige in der neuen Kriminalstatistik der Berliner Polizei häufiger erfasst als Deutsche.

Demnach registrierte die Polizei 2016 in Berlin 9614 Verdächtige, die als «Zuwanderer» definiert wurden: Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge und Menschen im Duldungsstatus. Demgegenüber stehen insgesamt knapp 70 000 registrierte Zuwanderer. Rechnerisch wurden also rund 13 Prozent der Zuwanderer als Verdächtige erfasst. Für in Berlin gemeldete deutsche Staatsangehörige liegt die Zahl bei knapp 3 Prozent. Nimmt man als Vergleichsgröße zur Gruppe der Zuwanderer nur die jungen Männer unter 21 innerhalb der deutschen Bevölkerung kommt man auf etwa 6 Prozent Verdächtige.