Holm-Unterstützer: Institut bleibt besetzt

Die Studentenproteste gegen die Entlassung des Stadtsoziologen Andrej Holm an der Humboldt-Universität halten nach mehr als zwei Wochen weiter an.

Unterstützer des zurückgetretenen Berliner Staatssekretärs wollen das Institut für Sozialwissenschaften bis auf weiteres besetzt halten. Die Bitte von Uni-Präsidentin Sabine Kunst, die Aktion zu beenden und Gespräche aufzunehmen, lehnten sie am Mittwoch ab.

«Wir setzen für den Beginn von Verhandlungen voraus, dass die Besetzung weiterhin besteht und dass Frau Kunst sich explizit an uns richtet», erklärten die Studenten. Bis die Forderungen der Besetzer erfüllt seien, bleibe das Institut in ihrer Hand. Über Verhandlungen werde die Vollversammlung in den nächsten Tagen entscheiden.