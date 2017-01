Bezirk Mitte lässt Obdachlosen-Zeltlager räumen

Der von den Grünen geführte Berliner Bezirk Mitte hat mehrere illegale Zeltlager von Obdachlosen und Einwanderern geräumt.

15 Zelte im Tiergarten wurden wegen «katastrophaler hygienischer Bedingungen» bereits am Montag entfernt, weitere etwa 10 gegenüber vom Hauptbahnhof sollen in den nächsten Tagen verschwinden. Das teilte das Bezirksamt mit.

Die Bedingungen in den Zeltlagern seien nicht hinnehmbar, sagte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne). «Der Bezirk Mitte verfügt über eine Vielzahl von Unterstützungs- und Beratungsangeboten, damit kein Mensch in dieser Stadt in dieser Stadt und bei diesen Temperaturen gezwungen ist, auf der Straße zu nächtigen.»