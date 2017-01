Arbeitslosigkeit in Berlin steigt: Quote unter 10 Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im Januar saisonbedingt gestiegen. 182 502 Männer und Frauen waren als arbeitsuchend gemeldet, 9898 mehr als im Dezember, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,6 Punkte auf 9,8 Prozent.

Damit verharrte die Quote jedoch wie im Vormonat 0,9 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. «Der positive Trend am Arbeitsmarkt bestimmt auch den Start in das Jahr 2017», sagte Bernd Becking, der Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg. Es gebe noch immer viele offene Stellen.